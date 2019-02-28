Характеристики Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7 официально дебютировали за пределами Китая. Старшая версия выделяется на фоне стандартной модели 48-Мп сенсором Samsung GM1, вместо Sony IMX586, а чипсет Snapdragon 660 был заменен на более новое 11-нм решение Snapdragon 675. Спереди установлена 13-мегапиксельная камера.

Существует два варианта памяти: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ или 6 ГБ + 128 ГБ, со слотом для карт памяти microSD. Новинка оснащена 6,3-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 3900 мА•ч. Есть поддержка Quick Charge 4, но поставляется с обычным зарядным устройством на 10 Вт. Другие интересные характеристики включают Gorilla Glass 5 спереди и сзади. Доступные цвета: черный, красный, синий, розовый, зеленый, фиолетовый и серый. Новинка будет запущена 6 марта.