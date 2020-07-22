Характеристики Samsung Galaxy Note20 слили в сеть

Сетевые источники рассекретили подробные параметры смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra, официальный дебют которого состоится 5 августа. Итак, устройство будет оснащено 6,9-дюймовым экраном Super AMOLED Infinity-O с разрешением 3200:1440 пикселей, изменяемой кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой HDR10+, защитным стеклом Gorilla Glass 7, фирменным пером S Pen, топовой платформой Exynos 990, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карт microSD, тройной основной камерой с главным модулем на 108 Мп датчике, объективе с диафрагмой F/1,8 и возможностью записи видео в 8К с частотой 30 к/с, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и телефото модулем на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом, фронтальной камерой на 10 Мп, поддержкой Wi-Fi 6, портом USB 3.2 Type-C, стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой зарядкой на 45 Вт, обратной беспроводной зарядкой и защитой по степени IP68.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note20
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