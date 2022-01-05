Характеристики Samsung Galaxy Tab 2022 слили в сеть

Пока мы, затаив дыхание, ждем, когда Samsung выпустит свою партию планшетов Galaxy Tab 2022 года, характеристики устройств просочились через регулирующее агентство, чтобы мир мог увидеть, какие именно новинки приготовил производитель, включая усовершенствованный Galaxy Tab S8 Ultra. Более того, что самое удивительное, Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ и загадочный SM-T270 (вероятно, Tab A8 Lite) также присоединяются к неожиданной демонстрации характеристик. Судя по слитым данным, планшет Tab S8 Ultra действительно массивен, его диагональ составляет 13 дюймов, при этом характеристик ширины и высоты пока что нет. Из изображения, слитого регулятором, неясно, будет ли на дисплее планшета вырез для фронтальной камеры, как ходили слухи, но гигантские размеры хорошо видны и без дополнительных описаний.

Судя по всему, Samsung готова превзойти даже более крупный 12,9-дюймовый iPad Pro 2021 с 14,6-дюймовым AMOLED-дисплеем в версии Ultra, который может иметь разрешение 3000 x 1800 пикселей и будет работать на базе флагманского процессора 2022 года, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Кроме того, как сообщается, Samsung удалось втиснуть в новый планшет огромную батарею на 11200 мАч и снабдить устройство технологией быстрой скорости зарядки 45 Вт, чтобы вы не тратили слишком много времени на зарядку своего планшета. Ожидается, что Galaxy Tab S8 Ultra получит версию с 16 ГБ ОЗУ / 512 ГБ для хранения контента, при этом в выемке на дисплее (если она всё же будет) будут размещены две 12-мегапиксельные камеры, которые могут использоваться для целей биометрической идентификации.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab 2022
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