Характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro раскрыли до релиза

По слухам, компания Qualcomm готовит сразу два процессора по 2-нм техпроцессу. Речь идёт о Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 6, которые будут заметно отличаться друг от друга, чтобы производители смартфонов могли выбирать между максимально мощным решением для флагманов и более доступным вариантом для устройств подешевле. Обе модели, как утверждает инсайдер Digital Chat Station, получат одинаковую конфигурацию ядер — 2 + 3 + 3. Это станет отходом от схемы 2 + 6, которую Qualcomm использовала последние годы после внедрения собственных ядер Oryon в линейке Snapdragon 8 Elite. Главные различия начинаются с графики — старшая версия Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro получит Adreno 850, тогда как стандартный Snapdragon 8 Elite Gen 6 оснастят Adreno 845. Точные отличия не раскрываются, но, вероятнее всего, они будут заключаться в частотах и общей производительности.

Также различается объём графической памяти — у Pro-версии он составит 18 МБ, что на 50 процентов больше, чем 12 МБ у обычной модели. Флагманский процессор будет поддерживать более современную память LPDDR6 и накопители UFS 5.0, при этом производители смогут при необходимости использовать LPDDR5X и UFS 4.1 для снижения себестоимости. У стандартной версии такой гибкости нет — она ограничена только LPDDR5X. Есть разница и в пропускной способности памяти. Устройства с LPDDR6 смогут работать с четырёхканальной 24-битной шиной, тогда как обычный Snapdragon 8 Elite Gen 6 получит более медленную четырёхканальную 16-битную шину.
