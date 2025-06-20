Характеристики Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 раскрыли до релиза

Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 оказался в центре внимания за несколько недель до официального релиза благодаря множеству утечек от различного рода блогеров и информации от надёжных инсайдеров, которые раскрыли все особенности модели до релиза. Кроме того, сама компания Xiaomi поделилась официальными изображениями и подтвердила некоторые характеристики новинки на своей странице в Weibo. На данный момент известно, что планшет будет построен на фирменной однокристальной системе Xiaomi Xring O1 в комплекте с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища UFS 4.1 производства Samsung. На тыльной панели планшета размещена одиночная камера, рядом с логотипом XRING.

Спереди установлена 32-мегапиксельная камера f/2.2 с сенсором OV32D, а сзади — 50-мегапиксельный модуль f/1.8 с сенсором SKJN1. Корпус выполнен из металла, при этом толщина устройства составляет всего 5,8 мм, а вес — 576 граммов. Дисплей планшета — 12,5-дюймовый IPS LCD с соотношением сторон 3:2 и разрешением 3200х2136 пикселей. Частота обновления достигает 144 Гц и, по данным инсайдеров, яркость экрана составляет 584 нит в обычном режиме и может достигать 827 нит на пике. Питает устройство батарея ёмкостью 10610 мАч, поддерживающая 120-ваттную зарядку HyperCharge. Также заявлена поддержка обратной зарядки мощностью 7,5 Вт — например, для подзарядки смартфона в экстренной ситуации. Также Xiaomi предложит фирменную клавиатуру с регулируемой подставкой и стеклянным тачпадом, напоминающую Magic Keyboard от Apple.