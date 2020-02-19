Характеристики нового бюджетного планшета от Samsung

2020-02-19, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Tab A (8.4, 2020); [33]
Samsung готовит к выпуску еще один планшет среднего класса на базе Android.

Предстоящий Samsung Galaxy Tab A оснащен большим 8,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1200p и относительно тонкими рамками, что постепенно становится нормой.

Он имеет алюминиевый корпус с небольшой камерой в верхнем левом углу на задней панели. На правой стороне расположилась качелька громкости и кнопка питания, которая скорее всего, дублируется кнопкой Bixby, аналогично последним смартфонам Samsung. За работу устройства будет отвечать чипсет Exynos 7904, 3 ГБ ОЗУ и скорее всего 64 ГБ хранилища расширяемое с помощью microSD.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab A (8.4, 2020)
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