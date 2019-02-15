Характеристики смартфона Energizer Power Max P18K Pop

Одним из ожидаемых смартфонов этого года является Energizer Power Max P18K Pop.

Он уже навел шумихи своей огромной батареей. Но помимо аккумулятора на 18 000 мАч, он будет обладать следующими характеристиками: смартфон будет работать на чипсете MediaTek Helio P70 SoC в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, кроме того, он будет оснащен 6,2-дюймовым Full HD + дисплеем и двумя всплывающими фронтальными камерами 16MP + 2MP. На задней стороне находится вертикально расположенная тройная камера с датчиками 12MP, 5MP и 2MP. По словам Energizer, аккумулятор позволит пользователям совершать до 90 часов звонков, слушать 100 часов музыки и смотреть около 2 дней видео без подзарядки. В режиме ожидания батарея прослужит до 50 дней, также смартфон получит поддержку быстрой зарядки.