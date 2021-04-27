Характеристики телевизора OPPO Smart TV K9 слили в сеть

OPPO запланировала мероприятие на 6 мая в Китае — компания подтвердила, что на данный момент выпустит как минимум четыре продукта. Это OPPO K9 5G, OPPO Enco Air, новый OPPO Band и OPPO Smart TV K9. В преддверии конференции компания каждый день публиковала спецификации, особенности и дизайн этих продуктов, а вчера компания раскрыла некоторые из основных характеристик нового телевизора. Согласно официальной учетной записи OPPO Weibo, предстоящий OPPO Smart TV K9 будет доступен в трех размерах (43 дюйма, 55 дюймов, 65 дюймов). Компания утверждает, что этот телевизор может воспроизводить 1,07 миллиарда цветов, следовательно, мы можем ожидать, что все размеры будут иметь разрешение 4K (UHD). Никаких дополнительных характеристик и цен на телевизоры не сообщается.