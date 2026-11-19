Harman Kardon представила колонку Allure 2

Компания Harman Kardon пополнила ассортимент домашних колонок моделью Allure 2, которая может похвастаться куполообразным прозрачным корпусом с габаритами 16,6:16,6:20,3 см и массой 2,2 кг. Новинка также характеризуется тремя 1,5-дюймовыми 10-Вт динамиками, отдельным 3,5-дюймовым 30-Вт сабвуфером с рабочим диапазоном частот от 40 Гц до 20 кГц, интеллектуальным алгоритмом AI Sound Boost для снижения искажений и накачки баса в реальном времени, модулем Bluetooth 5.4 с одновременным приёмом сигнала от двух источников, поддержкой технологии трансляции Auracast и объединения в стереопару, а также круговой 360-градусной атмосферной подсветкой, которая синхронизируется с ритмом музыки и настраивается через фирменное приложение Harman Kardon One. Цена акустики на дебютном японском рынке составила эквивалент 215 долларов.