Hibom представила свой первый смартфон HB01 для стримеров

Состоялся анонс нового смартфона HB01 от компании Hibom для стримеров. Гаджет получил 6,01-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек, процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 Гбайт ОЗУ, двойную основную камеру 13 Мп + 13 Мп и двойную фронталку 16 Мп + 5 Мп. Также имеется поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 через порт USB Type-C. Габариты: 165,3*75,3*10,4 мм. В комплекте с Hibom HB01 идет беспроводной микрофон с несколькими управляющими клавишами, который позволит стримеру обеспечить высокое качество звука, даже если смартфон будет в вытянутой руке или на селфи-палке. Стоимость новинки Hibom HB01 составляет 2799 юаней (27 500 рублей).