Highscreen Power Five Max 2 смартфон для путешествий

Смартфон продаётся в двух вариантах: стандартном и «лайт». Разница между ними — в объёме памяти и наличии/отсутствии беспроводной зарядки. За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор Mediatek Helio P23. Модули основной камеры имеют разрешение 16 и 8 Мп, а фронтальная — на 8 Мп. В придачу гаджет оснащён NFC.Смартфон продаётся в двух вариантах: стандартном и «лайт». Разница между ними — в объёме памяти и наличии/отсутствии беспроводной зарядки. За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор Mediatek Helio P23. Модули основной камеры имеют разрешение 16 и 8 Мп, а фронтальная — на 8 Мп. В придачу гаджет оснащён NFC.О стоимости новинки пока неизвестно.