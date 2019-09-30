Highscreen представила смартфон MAX 3

Компания Highscreen официально представила свой новый смартфон MAX 3, который готов удивлять потенциальных покупателей своими продвинутыми характеристиками при довольно низкой стоимости. Главной фишкой смартфона является его батарея на 5000 мАч, которой хватает на довольно длительное время автономной работы. Также стоит отметить процессор MediaTek Helio P35 и 4 гигабайта оперативной памяти, ведь этого тоже хватит, чтобы вы играли в игры или занимались какими-то другими задачами на своем смартфоне и даже не думали о проблемах с производительностью. Также стоит сказать, что гаджет стоит всего 12990 рублей и за эти деньги найти что-то более мощное у вас точно не выйдет, а уж с такой батареей — тем более. Гаджет очень классный.