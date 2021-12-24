Hisense 98E7G Pro - первый смарт-телевизор бренда с гигантским 98-дюймовым экраном ULED

Hisense 98E7G Pro отличается роскошной привлекательностью. Самая большая изюминка - это 256 перегородок для управления светом в шахматном стиле (16X16). Дисплей также имеет пиковую яркость 1000 нит, широкую цветовую гамму 90% P3, разрешение 4K и поддерживает частоту обновления 120 Гц.
Смарт-телевизор работает на чипе MediaTek MTK 9652 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и имеет 64 ГБ встроенной памяти. Он также поддерживает компенсацию движения MEMC 120 Гц, VRR, динамическую вставку кадров, IMAX и Dolby Vision.
Он также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, интеллектуального голосового помощника в дальней зоне и поставляется с двумя динамиками мощностью 18 Вт, а также сабвуфером мощностью 25 Вт. Он в равной степени поддерживает совместимость с Free-sync и G-sync.