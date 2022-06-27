Hisense представила флагманский 65-дюймовый смарт-телевизор A9H

Компания Hisense представила флагманский смарт-телевизор A9H. Он является преемником модели A9G выпущенного в прошлом году. Телевизор A9H выпускается в двух размерах: 55 дюймов и 65 дюймов. Hisense A9H оснащен OLED-дисплеем и обеспечивает впечатляющую точность цветопередачи. Также заявлена поддержка Dolby Vision IQ, что обеспечивает максимальную яркость в 1000 нит при просмотре HDR-контента.

Телевизор поставляется с некоторыми интересными функциями и обновлениями. Он имеет соотношение сторон 16:9, разрешение 4K и частоту обновления 120 Гц. Телевизор оснащен двумя портами HDMI 2.1 с поддержкой VRR до 120 Гц. Это идеально для игровых консолей PS5 и Xbox Series X. Смарт-телевизор Hisense A9H имеет 10-битную панель HDR10+. Телевизор оснащен динамиком мощностью общей мощностью 80 Вт. Телевизор работает на операционной системе Vidaa U6.0 и поддерживает Amazon Alexa и Google Assistant, а также также совместим с такими потоковыми сервисами, как Amazon Prime Video, Disney+, Netflix и YouTube.

Hisense A9H будет доступен по цене около 2820 долларов.
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