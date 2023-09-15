Hisense представила лазерный телевизор 120XL с 8К-разрешением

На выставке IFA 2023 компания Hisense официально представила первый в мире лазерный телевизор с разрешением в 8К. Да, многие пользователи ещё не успели перейти на телевизор с разрешением 4К, а Hisense уже представила 120XL, который будет выпущен ограниченной серией. Впрочем, нужно понимать, что компания явно сделала флагман достаточно высокого уровня и массовым продуктом в ближайшем будущем он точно не будет. И, безусловно, от просмотра контента на таком телевизоре описать эмоции очень сложно — это самое высокое качество изображения, которое только можно получить на современном рынке технологий. Для этого производитель оснастил телевизор трёхцветным лазерным источником света под названием TriChroma и передовым объективом с разрешением 8К.

Кроме того, компания официально представила передовую технологию Edge Blending Display, которая позволяет объединить в бесшовном формате проекции от двух лазерных телевизоров. В теории это позволит расширить возможности применения технологии лазерных телевизоров в сфере бизнеса, образования и так далее. Но, безусловно, нужно понимать, что это очень дорогое удовольствие и позволить его смогут себе далеко не все компании. Также на выставке был представлен лазерный проектор премиального уровня Hisense PX3-PRO, компактный проектор Hisense C1, различная крупная умная бытовая техника и не только. Hisense представила очень много достойных новинок в рамках IFA 2023, на которые точно стоит обратить внимание.
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