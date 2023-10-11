Hisense представила передовые телевизоры линейки UXKQ

Сегодня компания Hisense, один из известнейших производителей электроники и бытовой техники в мире, официально представила новые телевизоры с матрицами Mini-LED, которые отлично подходят как для видеоигр, так и для фильмов, сериалов и прочих развлечений. Стоит сразу отметить, что телевизоры линейки Hisense UXKQ пока что представлены только в двух диагоналях — 65 и 85 дюймов, так что потенциальный покупатель может получить действительно качественную модель, которая впишется в интерьер и будет выглядеть уместно. Например, в большую и просторную гостиную подойдёт модель на 85 дюймов, тогда как в спальню хватит и 65 дюймов — производитель предоставляет возможность выбора, что существенно упрощает процесс поиска идеального телевизора.

Важно отметить, что телевизоры получили очень высокую пиковую яркость в 2500 нит (у современных смартфонов флагманского уровня чаще всего нет и половины данной яркости), так что смотреть фильмы или сериалы можно будет с комфортом даже в солнечный день. При этом есть технология Dynamic X-Display, которая способна оптимизировать изображение и устранить засветы или блики, а встроенный процессор поддерживает 65 636 уровней яркости и умеет улучшать изображение на экране. На текущий момент это одни из самых технологичных телевизоров, на которые точно стоит обратить внимание — особенно в том случае, если вы хотите наслаждаться не просто качественной картинкой, но и передовыми технологиями топового уровня.
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