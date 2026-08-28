Hisense представила смартфоны A10 с чёрно-белым экраном

Экраны поддерживают 256 градаций серого и 36 уровней двухцветной подсветки, то есть это практически компактный электронный ридер для чтения книг. В отличие от обычных экранов смартфонов, E Ink-дисплей использует отражённый окружающий свет для формирования изображения. Он не излучает синий свет и не мерцает, поэтому Hisense позиционирует такие экраны прежде всего для чтения электронных книг, работы с PDF-документами и учёбы. Дисплей также дополнен фирменным аппаратным TCON-процессором E Ink T2000. Он самостоятельно отвечает за обновление изображения, уменьшает эффект остаточного изображения и частично разгружает основной процессор смартфона. Звучит весьма интересно, но у смартфона явно очень узкая аудитория конечных покупателей.