Hisense представила смартфоны A10 с чёрно-белым экраном

Компания Hisense после нескольких месяцев тизеров наконец представила серию смартфонов A10 с E Ink-дисплеями — в новую линейку вошли модели A10 Pro и A10 Ultra. Hisense A10 Pro доступен в трёх конфигурациях — версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит около 415 долларов, модель с 8 ГБ и 256 ГБ памяти оценена в 445 долларов, а топовая версия с 12 ГБ и 512 ГБ памяти обойдётся в 520 долларов. Hisense A10 Ultra стоит около 475 долларов в конфигурации 8 ГБ и 128 ГБ памяти, а за вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти нужно отдать 560 долларов. При этом A10 Pro и A10 Ultra оснащены 6,12-дюймовыми дисплеями Carta 1300 на базе электронной бумаги с разрешением 1648х824 пикселя и плотностью 300 PPI.

Экраны поддерживают 256 градаций серого и 36 уровней двухцветной подсветки, то есть это практически компактный электронный ридер для чтения книг. В отличие от обычных экранов смартфонов, E Ink-дисплей использует отражённый окружающий свет для формирования изображения. Он не излучает синий свет и не мерцает, поэтому Hisense позиционирует такие экраны прежде всего для чтения электронных книг, работы с PDF-документами и учёбы. Дисплей также дополнен фирменным аппаратным TCON-процессором E Ink T2000. Он самостоятельно отвечает за обновление изображения, уменьшает эффект остаточного изображения и частично разгружает основной процессор смартфона. Звучит весьма интересно, но у смартфона явно очень узкая аудитория конечных покупателей.