Hisense представила технологию TriChroma Laser TV

Китайский технологический гигант Hisense сегодня провел свою собственную презентацию на CES 2021. Важно отметить, что это первая в истории CES виртуальная выставка — ранее все презентации проводились в оффлайне. И первым делом производитель телевизоров показал новую технологию TriChroma Laser TV, которая будет установлена во всех новых моделях компании. Доктор Лю Сяньжун, главный научный сотрудник Hisense Laser Display, объяснил в своем выступлении, что технология заключается в управлении отдельными лазерами для получения более чистых цветов на матрице дисплея. Например, благодаря технологии удалось добиться 128% улучшения исходного цвета RGB. Вопрос только в том, насколько данная технология погубит реалистичность цветопередачи.

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