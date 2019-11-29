Hohem iSteady Pro и Pro 2 отдают со скидкой

В последнее время требования к качеству контента существенно выросли и пользователи хотят снимать крутой контент для своих социальных сетей, блогов и так далее. Для того, чтобы делать видео высокого качества, стоит обратить внимание на модель стабилизатора Hohem iSteady Pro и Pro 2. Устройства довольно доступные по современным меркам рынка, плюс стоимость окажется еще ниже, если поторопиться и купить гаджет сейчас, пока еще действует акция в 36%. Благодаря этому вы за весьма разумные деньги получите крутой продукт в стильном корпусе, который позволяет делать качественный контент и потом, после обработки, отправлять его в интернет, чтобы другие тоже видели, насколько вы круто снимаете. Особенно это полезно в активных сценах.