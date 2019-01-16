HoloLens хотят упростить

Компания Microsoft некоторое время назад анонсировала свой шлем дополненной реальности HoloLens, который в итоге оказался слишком уж дорогим решением. Видимо, технологии и разработка требуют какой-то отдачи и данный продукт быстро превратился из бытового в слишком дорогую игрушку для определенной категории разработчиков. Но и им тоже не хочется сильно тратить свои силы на то, чтобы создавать контент под HoloLens, ведь их никто просто не будет покупать. Теперь компания Microsoft заявила, что она изменит конструкцию своего шлема, чтобы архитектура была более простой. Может это позволит сделать шлем более доступным и он выйдет кода-то он в массовую продажу как остальные шлемы виртуальной реальности. Пока что это лишь проект.