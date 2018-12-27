HomTom C1 и его характеристики

Аппарат построен на базе процессора MediaTek MT6580A, работающего на частоте 1,3 ГГц. Оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенного накопителя — 16 ГБ. Кроме того, гаджет поддерживает карты памяти microSD до 128 ГБ. По заверениям производителя, встроенного аккумулятора на 3000 мАч хватает на 23 часа работы в режиме разговора по телефону.HomTom C1 оснастили вытянутым 5,5-дюймовым IPS-экраном с широкими углами обзора, на котором помещается больше контента при просмотре лент социальных сетей, чем на дисплеях с традиционным соотношением сторон 16:9. Кроме того, благодаря тонким рамкам аппарат получился компактным. На обратной панели у него имеется сканер отпечатков пальцев, что позволяет быстро разблокировать смартфон или входить в приложения без ввода паролей.О стоимости смартфона пока неизвестно.