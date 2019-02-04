Honor 10 Lite оснащен 24-мегапиксельной селфи-камерой за $ 288

Дочерняя компания Huawei представила Honor 10 Lite на мероприятии в Marina Bay Sands. Honor 10 Lite оснащен 6,2-дюймовым Full HD дисплеем с разрешением 2,340 x 1080 пикселей с небольшой каплевидной выемкой в ​​верхней части. Корпус выполнен из пластика с яркими задними градиентнами цветами, доступными в небесно-голубом, блестящем красном и сапфировом синем. По словам Honor, цвета «вдохновлены светом и цветом неба в разное время дня».

10 Lite имеет 13-мегапиксельную заднюю камеру f / 1.8 в паре с + 2-мегапиксельным датчиком глубины f / 2.4. На передней панели находится 24-мегапиксельная селфи-камера f / 2.0. И передняя, ​​и задняя камеры поддерживают интеллектуальным режимом красоты, который может настраивать эффекты в зависимости от вашего возраста, пола и тона кожи, а также распознавания сцены ИИ. Телефон работает на восьмиъядерном процессоре Kirin 710 с 3 ГБ оперативной памяти. Новинку можно приобрести за $288.