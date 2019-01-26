Honor 10 Lite за $ 288 имеет 24-мегапиксельную селфи-камеру и функции ИИ

На мероприятии в Marina Bay Sands Honor представила Honor 10 Lite. Он оснащен 6,2-дюймовым Full HD дисплеем с разрешением 2,340 x 1080 пикселей с небольшой каплевидной выемкой в ​​верхней части.

Тонкая рамка, глянцевая поверхность и невероятно красивый синий оттенок корпуса позволяет отнести его к самым стильным гаджетам этого сезона. Его главные достоинства – 24-мегапиксельная селфи-камера на базе искусственного интеллекта, которая распознает 8 сценариев в режиме реального времени, функция трехмерного освещения 3D Portrait Lighting, которая позволяет делать профессиональные студийные портреты, NFC-модуль, удобный корпус и высокая производительность. На задней панели 13-мегапиксельная камера f/1.8 в паре с + 2-мегапиксельным датчиком глубины f / 2.4. Телефон оснащен восьмиядерным процессором Kirin 710 компании Huawei с 3 ГБ оперативной памяти. Батарея емкостью 3400 мА·ч, гаджет поддерживает режим энергосбережения и функционирует на базе ОС Android 9.0 Pie c оболочкой Huawei EMUI 9.0.

Honor 10 Lite можно приобрести за $288 в небесно-голубом, блестящем красном и сапфировом синем.