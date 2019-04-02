Honor 10i появится в новой версии

Компания Huawei выпустила на российский рынок Honor 10i в прошлом месяце и изначально считалось, что он по своим характеристикам похож на Honor 10 Lite, однако это совсем не так. Смартфон оснащен тремя камерами, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней, а на китайском рынке новинка и вовсе выйдет объемом оперативной памяти в 6 Гб.

Устройство получило процессор Kirin 710 поддерживающий Honor 10i, 6,21-дюймовую ЖК-экран с водяной насечкой для 32-Мп селфи-камеры. Тройная камера на задней панели имеет 24 Мп, ультра-широкоугольную 8 Мп и датчиком глубины 2 Мп.

В скором времени ожидается, что появятся новые версии 4/64 ГБ, 6/64 ГБ и 6/128 ГБ новинки. Стоимость Honor 10i в России составляет 300 долларов.