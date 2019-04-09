Honor 20 Lite показался в сети

На просторах интернета появилась информация о новом смартфоне Honor 20 Lite, который некоторое время назад активно обсуждали пользователи. Дело в том, что Honor является дочерней компанией китайского гиганта Huawei и цены на продукты этого бренда ниже, что дает нам возможность получить примерно те же характеристики, но немного дешевле. Сейчас вот оказалось, что у Honor 20 Lite диагональ дисплея составляет 6,21 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек. То есть, это вполне стандартный флагманский дисплей с очень высоким качеством изображения и всевозможными бонусами вроде высокой яркости и цветопередачи. К сожалению, про стоимость пока что информации нет, но мы следим за ситуацией и сразу расскажем вам, как только стоимость появится в сети.