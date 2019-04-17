Honor 20 Pro с четверной камерой показали на рендере

Сетевые источники опубликовали качественный рендер смартфона Honor 20 Pro, который еще не был представлен официально. Как и предполагалось, нас ждет основная камера с четырьмя модулями. Вверху расположен модуль с телеобъективом и оптическим зумом, под ним – основной, затем – времяпролетная камера ToF, а нижний датчик оснащается ультраширокоугольной оптикой. Разрешение датчиков изображения составит 8 Мп, 40 Мп и 20 Мп.

По предварительным данным, смартфон получит 6,4 дюймовый дисплей, подэкранный сканер отпечатков пальцев, фирменный чипсет Kirin 980, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Презентация Honor 20 и Honor 20 Pro состоится в Китае уже 25 апреля, а европейская премьера запланирована на май.