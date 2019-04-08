Honor 20 Pro слили в сеть

На просторах интернета появилась информация о новом смартфоне Honor 20 Pro, который вроде как в ближайшее время должны официально анонсировать. Если верить слухам, у новинки будет процессор Kirin 980, который разработала и произвела компания Huawei, плюс будет сразу четыре камеры на тыльной панели устройства. Стоит отметить, что у нового флагмана Huawei примерно аналогичный набор параметров и мы не совсем понимаем, зачем выпускать практически тот же смартфон, только под брендом Honor 20 Pro. Видимо, у китайских компаний какая-то своя аналитика и они лучше знают, как продавать свои смартфоны. Мы же просто ждем официального анонса и тогда можно будет поговорить о том, что же делать с устройством и стоит ли отдавать за него деньги.