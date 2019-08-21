Honor 20 получит доступную версию на Kirin 810

Сетевые источники сообщают о том, что компания Honor готовит к выпуску новую версию смартфона Honor 20. Грядущая новинка будет отличаться процессором Kirin 810, а не топовой платформой Kirin 980. Очевидно, что это позволит ощутимо снизить цену. Также аппарат должен получить быструю зарядку мощностью 20 Вт.

Напомним, что Honor 20 оснащается топовым чипсетом Kirin 980, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3750 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 на 48 Мп и объектива с диафрагмой F/1,8, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, модулем для замера глубины сцены и 2 Мп модулем для макросъёмки, фронтальной камерой на 32 Мп, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и предустановленной операционной системой Android 9 Pie.