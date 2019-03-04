Honor 20 слили в сеть

В последнее время сливы характеристик смартфонов происходят постоянно. Появилось впечатление, что некоторые производители просто сами сливают данные о своих продуктах, чтобы нагнать ажиотаж вокруг анонса. Например, до релиза Honor 20 осталось еще довольно много времени, анонса официального нет, а в сети уже есть вся информация о гаджете, его характеристиках, преимуществах и особенностях начинки. Например, у продукта будет три камеры, которые работают в одной системе и умеют снимать крутые снимки, плюс есть модуль NFC для платежей и подключения к периферии. Стоимость новинки, естественно, никто пока что не называет, но дизайн и прочие детали уже названы, а значит нужно просто дождаться анонса и узнать остальные моменты.