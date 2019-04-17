Honor 20i вышел в трех комплектациях

В последнее время производители смартфонов стараются давать покупателю классную возможность брать тот продукт, который больше всего подходит по деньгам или по характеристикам. В этом плане новинка под названием Honor 20i выглядит просто отлично, ведь у смартфона сразу четыре варианта комплектации. При том, базовых версий сразу две. Вы можете за 240 долларов купить вариант либо на 6/64 гигабайта, либо на 4/128 гигабайта. Дальше идет версия на 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти за 280 долларов, плюс есть самая топовая модель с 4 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной памяти за 330 долларов. Вы сами выбираете параметры и потом просто заказываете тот продукт, который вам больше подходит.