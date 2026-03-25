Honor 600 засветился в бенчмарке с 8 ГБ ОЗУ

Серия смартфонов Honor 600, по информации крупных инсайдеров, выйдет на глобальный рынок уже в ближайшие недели. Недавно в сети появились рендеры и характеристики Honor 600 и Honor 600 Pro, а теперь базовая модель засветилась в базе Geekbench, раскрыв детали о своём процессоре. Устройство с номером модели VKJ-NX9, которым предположительно является Honor 600, работает на процессоре SM7750. Конфигурация включает 3 ядра с частотой 1,84 ГГц, 4 ядра на 2,40 ГГц и одно производительное ядро на 2,80 ГГц. Эти параметры соответствуют процессору Snapdragon 7 Gen 4, сомнений в этом нет никаких. Кроме того, смартфон оснащён 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16, вероятно с оболочкой MagicOS 10. В тестах он набрал 1318 баллов в однопоточном режиме и 4075 баллов в многопоточном.

Ранее ходили слухи, что обе модели серии получат процессоры Snapdragon 8-й серии, однако теперь это выглядит маловероятным. Для сравнения, Honor 400 использовал процессор Snapdragon 7 Gen 3, тогда как эксклюзивный для Китая Honor 500 оснащался более мощным Snapdragon 8s Gen 4. Ожидается, что Honor 600 получит OLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 9000 мАч, а также двойную основную камеру с основным модулем на 200 Мп и ультраширокоугольным сенсором. Это довольно интересное с технической стороны устройство, которое явно заслуживает внимание со стороны аудитории, так как батарея действительно громадная, да и чип неплохой.
Xiaomi 17T получит тройную камеру Leica…
Авторитетный информатор Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфонах серии Xiaomi 17T, официальный р…
OPPO K14x 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 165 долларов…
Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью K14x 5G, которая основана на 6-нанометро…
Poco представила смартфон X8 Pro…
Сегодня компания Poco официально представила смартфон X8 Pro, который получил экран диагональю 6,59 дюйма…
Samsung Galaxy S26 Ultra полностью рассекречен …
Профильное издание AndroidHeadlines поделилось качественными изображениями и подробностями о характеристи…
iPhone 18 Pro показали на рендерах …
Инсайдер Джон Проссер, на которого Apple подала в суд, опубликовал видео с предполагаемым дизайном грядущ…
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет работать на частоте 5,0 Г…
Современные мобильные процессоры уже довольно успешно охлаждаются за счет использования испарительных кам…
Смартфон Xiaomi Civi 6 получит 200-Мп камеру …
Информаторы Smart Pikachu и Digital Chat Station раскрыли подробности о смартфоне Xiaomi Civi 6, опроверг…
Infinix Note 60 Ultra показали на рендерах…
Профильное издание 91mobiles опубликовало изображения смартфона Infinix Note 60 Ultra, который еще не был…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor