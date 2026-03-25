Honor 600 засветился в бенчмарке с 8 ГБ ОЗУ

Серия смартфонов Honor 600, по информации крупных инсайдеров, выйдет на глобальный рынок уже в ближайшие недели. Недавно в сети появились рендеры и характеристики Honor 600 и Honor 600 Pro, а теперь базовая модель засветилась в базе Geekbench, раскрыв детали о своём процессоре. Устройство с номером модели VKJ-NX9, которым предположительно является Honor 600, работает на процессоре SM7750. Конфигурация включает 3 ядра с частотой 1,84 ГГц, 4 ядра на 2,40 ГГц и одно производительное ядро на 2,80 ГГц. Эти параметры соответствуют процессору Snapdragon 7 Gen 4, сомнений в этом нет никаких. Кроме того, смартфон оснащён 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16, вероятно с оболочкой MagicOS 10. В тестах он набрал 1318 баллов в однопоточном режиме и 4075 баллов в многопоточном.

Ранее ходили слухи, что обе модели серии получат процессоры Snapdragon 8-й серии, однако теперь это выглядит маловероятным. Для сравнения, Honor 400 использовал процессор Snapdragon 7 Gen 3, тогда как эксклюзивный для Китая Honor 500 оснащался более мощным Snapdragon 8s Gen 4. Ожидается, что Honor 600 получит OLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 9000 мАч, а также двойную основную камеру с основным модулем на 200 Мп и ультраширокоугольным сенсором. Это довольно интересное с технической стороны устройство, которое явно заслуживает внимание со стороны аудитории, так как батарея действительно громадная, да и чип неплохой.