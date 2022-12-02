Honor 80 Pro появился в продаже

Компания Honor дала старт продажам смартфона Honor 80 Pro, который был представлен несколько дней назад. Новинка оценена в 490, 530 и 575 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон также оснащается предустановленной ОС Android 13 c прошивкой MagicOS 7.0, тыльной камерой с модулями разрешением 160 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, сдвоенной селфи-камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2700:1224 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1920 МГц, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, массой 188 г и толщиной 7,8 мм.