Honor 80 Pro появился в продаже

Компания Honor дала старт продажам смартфона Honor 80 Pro, который был представлен несколько дней назад. Новинка оценена в 490, 530 и 575 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон также оснащается предустановленной ОС Android 13 c прошивкой MagicOS 7.0, тыльной камерой с модулями разрешением 160 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, сдвоенной селфи-камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2700:1224 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1920 МГц, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, массой 188 г и толщиной 7,8 мм.
В «М.Видео» начали продавать Nothing Phone (1)…
Вслед за «ДНС» компания «М.Видео» начала продавать в России смартфон Nothing Phone 1. Разумеется, аппарат…
Новый смартфон Infinix получит 60-Мп селфи-камеру с OIS …
Сетевые источники сообщают, что компании Infinix готовит к выходу смартфон, рассчитанный на фанатов селфи…
Смартфоны Vivo V25 скоро выйдут в России…
Компания Vivo объявила о том, что «скоро» в России будут представлены смартфоны Vivo V25, V25 Pro и V25e.…
Huawei Enjoy 50z получил батарею на 5000 мАч …
Компания Huawei объявила, что официальная презентация смартфона Enjoy 50z состоится 2 декабря. При этом, …
iPhone 13 подешевел до минимума в Китае…
В Китае снова снизили цену на смартфон iPhone 13, который на момент выхода стоил 910 долларов за вариант …
Складной смартфон Honor Magic Vs показали на фото …
Компания Honor опубликовала фотографии складного смартфона Honor Magic Vs, официальный релиз которого сос…
Realme 10 Pro+ показали на рендерах…
В сети появились качественные изображения и подробности о смартфоне Realme 10 Pro+, который должен в скор…
Дочь Стива Джобса сообщила, что iPhone 14 выглядит точно так…
Компания Apple официально представила новую серию смартфонов iPhone 14, а также другие новые продукты с н…
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor