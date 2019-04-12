Honor 8A Pro уже в России

На территорию России официально привезли смартфон Honor 8A Pro, который можно назвать лучшим представителем среднего класса. Стоимость гаджета всего 13990 рублей, за свои деньги это лучшее предложение и найти что-то более мощное у вас точно не получится. Кроме того, продукт может похвастаться отличным дисплеем с диагональю 6 дюймов и разрешением 1560 на 720 точек. Этого предостаточно, чтобы вы могли играть, читать книги, смотреть фильмы или сериалы, общаться в социальных сетях и так далее. Стоит также отметить, что Honor 8A Pro является смартфоном дочерней компании Huawei, то есть в плане качества здесь все очень и очень хорошо. Будем надеяться, что в ближайшее время все смартфоны будут нас радовать такими вот приятными ценами.