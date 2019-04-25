Honor 8S уже в России

Смартфон Honor 8S, который выпускается дочерней компанией гиганта Huawei, уже доставлен в Россию и стоит всего 8490 рублей. За эти деньги вы получаете просто шикарное устройство с высокой производительностью, привлекательным дизайном корпуса и массой дополнительных преимуществ. Нужно понимать, что далеко не всем нужны флагманские смартфоны. Некоторые пользователи предпочитают пользоваться более простыми устройствами, ведь они их полностью устраивают по всем параметрам. И Honor 8S относится именно к этому сегменту устройств, ведь вы можете получить весь спектр возможностей за вполне адекватную сумму денег. Давно хотели себе нечто подобное? Тогда самое время отправиться в интернет и заказать себе новое устройство.