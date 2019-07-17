Honor 8X, Honor 10, Huawei P30 Lite, Huawei Y9 получили GPU Turbo 3.0 с обновлением EMUI 9.1

Компания Huawei продолжает обновлять свои смартфона до актуальной версии оболочки EMUI 9.1.

Новую прошивку анонсировали сразу для девяти устройств: Honor 8X, Honor 10, Honor Play, Honor View10, Honor 10 Lite, Huawei P30 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei Nova 3i и Huawei Y9. Главным изменением нового ПО стал ускоритель графики GPU Turbo 3.0. Он увеличивает производительность и уменьшает энергопотребление смартфонов. Также GPU Turbo 3.0 теперь поддерживает работы в 25 играх, включая Fortnite, Real Racing 3, PES 2019, Fifa Mobile, Minecraft и другие. Ещё разработчики компании немного изменили интерфейс оболочки и добавили в прошивку новую файловую систему EROFS и фирменный компилятор Ark.