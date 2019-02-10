Honor 8X Max и его огромный экран

За автономность в смартфоне отвечает аккумулятор на 5000 мАч, обеспечивающий более 1,5 суток использования устройства, до 20 часов непрерывной видеотрансляции, до 12 часов игр или до 72 часов прослушивания музыкальных треков. При умеренном использовании одного заряда хватает более чем на три дня работы. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Super Charge, позволяющую пополнить батарею на 31% за 30 минут. А с помощью OTG High-Speed Reverse Charging можно заряжать другие гаджеты.Основная камера состоит из двух модулей с разрешением 16 и 2 Мп и имеет диафрагму f/2.0. Фирменный интеллектуальный алгоритм распознавания способен идентифицировать 500 различных сценариев съемки в 22 категориях и в реальном времени устанавливать оптимальные параметры съемки и обработки кадров. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.0 также поддерживает интеллектуальные алгоритмы обработки снимков для повышения качества селфи.Новинка построена на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 660 с максимальной частотой 1,95 ГГц и интегрированным графическим ускорителем Adreno 512. Другие характеристики включают 4 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 128 ГБ с поддержкой карт памяти microSD до 256 ГБ.Дисплей Honor 8X Max прошёл сертификацию в немецкой компании TÜV. В режиме Eye Comfort смартфон устанавливает комфортную для зрения цветовую температуру и яркость. Также владелец смартфона может самостоятельно корректировать яркость экрана, используя шкалу с 4096 уровнями. А во время просмотра видео при низком освещении смартфон автоматически включает ночной режим, чтобы уменьшить нагрузку на глаза пользователя.Стоимость смартфона составит 21900 тысяч рублей.