Honor 9X Pro выглядит шикарно

На просторах интернета появилась информация о новом смартфоне Honor 9X Pro, который, вероятно, совсем скоро отправится в продажу. Конечно, это не официальные изображения, но они выглядят слишком уж качественными, чтобы сомневаться в их достоверности. У смартфона будет выезжающая камера и полноценный экран, у которого нет вырезов или подбородка, а на тыльной стороне размещены камеры в отдельной системе. Все это сделано для того, чтобы вы могли получить довольно доступный смартфон со всеми современными технологиями. Будем надеяться, что новинка Honor 9X Pro и правда будет доступной, ведь ранее производитель нас радовал вполне адекватными ценами на свою продукцию. Но, а пока что нужно ждать официальный анонс гаджета.