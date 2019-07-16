Honor 9X и 9X Pro показали на сравнительном рендере

Сетевые источники опубликовали сравнительные изображения смартфонов Honor 9X и 9X Pro, которые будут представлены 23 июля. Если передние панели устройств кажутся одинаковыми, то сзади все интереснее. Старшую модель оснастили градиентной крышкой с буквой «Х» и тройной камерой, а Honor 9X в черной расцветке выглядит скромнее, да и камера у него лишь двойная. При этом предыдущие утечки прочили стандартной модели тройную камеру на 24 Мп (Sony IMX576), 8 и 5 Мп, а Honor 8X Pro датчики с разрешением 48, 8 и 2 Мп. При этом оба смартфона точно получат выдвижную фронтальную камеру.