Honor Magic 2 3D с интересной камерой

Производителям смартфонов очень тяжело как-то привлечь внимание пользователей, ведь ничего нового на рынке не происходит, никаких прорывных технологий нет. А нужно же как-то завлекать потенциального покупателя своими товарами, верно? У смартфона Honor Magic 2 3D, к примеру, будет новая и более продвинутая камера, которая сканирует лицо пользователя и тем самым разблокирует устройство. Есть данные, что этот сканер гораздо лучше работает и позволяет вам разблокировать устройство даже в темноте. Пока что эта информация лишь в виде слухов, но в целом данный сканер не очень то и сложен в производстве, просто не всем компаниям это нужно. Ждем с нетерпением анонса смартфона Honor Magic 2 3D и можно будет поговорить о его сильных сторонах.