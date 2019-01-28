Honor Magic 3 остался без рамок

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Honor Magic 3, который вроде как планируют в ближайшем будущем анонсировать. Главная фишка смартфона в отсутствии рамок вокруг дисплея и двойной фронтальной камере, которая выдвигается прямо из корпуса. Решение уже не новое и некоторое время назад что-то подобное уже реализовывали другие бренды, но на текущий момент это самая интересная реализация. Будем надеяться, что в итоге компания не откажется от столь необычной задумки и покажет действительно инновационный смартфон. Хочется уже чего-то такого необычного, что отличается от всех остальных релизов на рынке. Да и экран без рамок выглядит очень круто, на таком и фильмы можно с удовольствием смотреть, и в игры играть.