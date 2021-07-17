Honor Magic 3 получит крупный блок камеры

Сетевые источники поделились новым изображением топового смартфона Honor Magic3, презентация которого ожидается уже 12 августа. Отметим массивный блок основной камеры, который расположен по центру сверху и выделяется крупным основным модулем. Предполагается, что он построен на 48 Мп датчике оптического формата 1/1,5 дюйма. Один из модулей сможет похвастаться 100-кратным гибридным зумом. Смартфону также прочат сдвоенную селфи-камеру, изогнутый OLED-экран, топовый процессор Snapdragon 888 Plus, поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт.