Honor Magic 3 получит крупный блок камеры Сетевые источники поделились новым изображением топового смартфона Honor Magic3, презентация которого ожидается уже 12 августа. Отметим массивный блок основной камеры, который расположен по центру сверху и выделяется крупным основным модулем. Предполагается, что он построен на 48 Мп датчике оптического формата 1/1,5 дюйма. Один из модулей сможет похвастаться 100-кратным гибридным зумом. Смартфону также прочат сдвоенную селфи-камеру, изогнутый OLED-экран, топовый процессор Snapdragon 888 Plus, поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт. Сетевые источники поделились новым изображением топового смартфона Honor Magic3, презентация которого ожидается уже 12 августа. Отметим массивный блок основной камеры, который расположен по центру сверху и выделяется крупным основным модулем. Предполагается, что он построен на 48 Мп датчике оптического формата 1/1,5 дюйма. Один из модулей сможет похвастаться 100-кратным гибридным зумом. Смартфону также прочат сдвоенную селфи-камеру, изогнутый OLED-экран, топовый процессор Snapdragon 888 Plus, поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 22:28 . Продукт - Honor Magic 3 Комментарии и отзывы Honor Magic 3

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