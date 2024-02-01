Honor Magic 6 Pro испытали заморозкой

Техноблогер PhoneBuff провел интересное тестирование нового китайского флагмана Honor Magic 6 Pro. Он отправил смартфон в криокамеру с температурой -20 градусов по Цельсию, где тот проигрывал видео чуть больше 13 часов. Столь высокого результата удалось достичь благодаря специальной технологии производства аккумулятора. Вместо графита в нем используется кремний-углеродный анод.

Напомним, что смартфон характеризуется батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой проводной 80-Вт и беспроводной 66-Вт зарядок соответственно, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1280 пикселей, кадровой частотой 1-120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой с частотой 4320 Гц, селфи-камерой с модулем на 50 Мп и датчиком TOF, основной камерой с модулями разрешением 50-М п (OmniVision OVH9000, оптика с переменной диафрагмой F1.4/2.0 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 180 Мп (2,5-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, прямой поддержкой спутниковой связи и предустановленной программной надстройкой Honor MagicOS 8.0.