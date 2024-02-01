Honor Magic 6 Pro испытали заморозкой

Техноблогер PhoneBuff провел интересное тестирование нового китайского флагмана Honor Magic 6 Pro. Он отправил смартфон в криокамеру с температурой -20 градусов по Цельсию, где тот проигрывал видео чуть больше 13 часов. Столь высокого результата удалось достичь благодаря специальной технологии производства аккумулятора. Вместо графита в нем используется кремний-углеродный анод.

Напомним, что смартфон характеризуется батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой проводной 80-Вт и беспроводной 66-Вт зарядок соответственно, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1280 пикселей, кадровой частотой 1-120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой с частотой 4320 Гц, селфи-камерой с модулем на 50 Мп и датчиком TOF, основной камерой с модулями разрешением 50-М п (OmniVision OVH9000, оптика с переменной диафрагмой F1.4/2.0 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 180 Мп (2,5-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, прямой поддержкой спутниковой связи и предустановленной программной надстройкой Honor MagicOS 8.0.
Складной смартфон Oppo Find N3 оценили в 220 тысяч рублей …
Компания Oppo выпустила в российскую продажу складные смартфоны Oppo Find N3 Flip и Find N3, которые были…
Золотистый Samsung Galaxy S24 Ultra показали на рендере …
Авторитетный информатор Ice Universe поделился новым изображением флагманского смартфона Samsung Galaxy S…
Samsung Galaxy S24 будет стоить 900 евро …
Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о европейских ценах на флагманские смартфоны линейки Samsung Galax…
Xiaomi 12T получит HyperOS…
На серверах обновлений Xiaomi была обнаружена стабильная версия фирменной программной оболочки HyperOS 1.…
Samsung Galaxy A15 4G оценен в 200 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A15, которая получила версии с…
Redmi K70 Ultra получит 24 ГБ ОЗУ …
Известный по достоверным утечкам инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi …
Представлен смартфон Honor 100 Pro…
Компания Honor представила смартфон Honor 100 Pro, который станет доступен для покупки в Китае уже 1 дека…
iPhone SE 4 получит корпус от iPhone 14…
По информации зарубежных инсайдеров, компания Apple готовится представить смартфон iPhone SE 4, который п…
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor