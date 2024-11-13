Honor Magic 7 RSR Porsche Design показали на фото

В сети появились живые фото премиального смартфона Honor Magic 7 RSR Porsche Design, старт продаж которого ожидается в следующем месяце. Как и предыдущее поколение, премиальная новинка унаследует технические параметры у Honor Magic 7 Pro, который, напомним, получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 1-120 Гц, ШИМ 4320 Гц и яркостью до 5000 нит, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой f/1.4-2.0 и OIS), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 200 Мп (перископ с 2,5-кратным оптическим приближением и оптической стабилизацией), фронтальную камеру разрешением 50 Мп и модуль 3D TOF, АКБ ёмкостью 5850 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-беспроводной зарядок, ультразвуковой дактилоскопический сенсор, стереодинамики, сабвуфер Honor Surround и защиту от воды и пыли (IP68/69).