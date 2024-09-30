Honor Magic 7 засветился в сети

В базе данных одного из китайских сертификационных ведомств обнаружилось упоминание смартфона Honor Magic 7, который еще не был представлен официально. Аппарат имеет кодовое обозначение, начинающееся с «PTP». Инсайдер MyplaceMyworld утверждает, что это аббревиатура Patek Philippe, подтверждая тем самым летние слухи о сотрудничестве китайского производителя с брендом премиальных часов.

Ранее сообщалось, что старшую модель Honor Magic 7 оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50K), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископный модуль на базе сенсора).
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