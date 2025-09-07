Honor Magic 8 получит перископную камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфонах Honor Magic 8 и 8 Pro, релиз которых ожидается уже в следующем месяце. Утверждается, что новинки получат основную камеру в форме шайбы, как и прошлое поколение. Старшей модели приписывают наличие 200-Мп перископной камеры, датчика dToF-датчика и некоего небольшого вспомогательного сенсора. Базовая модель тоже получит перископный модуль, но с меньшим разрешением.

Ранее сообщалось, что Honor Magic 8 Pro оснастят 6,71-дюймовым экраном с вырезом для 3D-сканера лица, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, а также батарею ёмкостью минимум 7000 мАч.
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
