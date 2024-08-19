Honor Magic V3 представят в Европе 5 сентября

Несмотря на обещания компании Honor ускорить процесс запуска некоторых смартфонов на глобальный рынок, релиз складного гаджета Honor Magic V2 в Европе занял довольно много времени. Это огорчило многих пользователей, потому что смартфон на самом деле интересный и он предоставляет возможность отказаться от конкурентов в этом сегменте. Стоит напомнить, что этот смартфон был изначально представлен в конце июля 2023 года, но до Европы он добрался только в конце января 2024 года. А вот его преемник, судя по всему, появится на рынке гораздо быстрее. Суть в том, что компания Honor примет участие в выставке IFA 2024 и представит три ключевых устройства — Honor Magic V3, Honor MagicPad 2 с экраном 12,3 дюйма и новый Honor MagicBook Art 14 2024 года. Большая презентация намечена на 5 сентября, незадолго до официального открытия IFA 2024.

И Honor Magic V3, безусловно, является изюминкой этого мероприятия, так как устройство действительно поражает своей тонкостью, особенно для складного смартфона. При этом он оснащён мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ёмким аккумулятором на 5150 мАч (больше, чем у всех упомянутых флагманских моделей) и, что ещё важнее, продвинутой камерой на 50 Мп. Единственной проблемой данного смартфона, вероятно, будет выступать цена — скорее всего, производитель запросит 1800 евро за это устройство для рынка Европы, что заметно дороже флагмана от компании Samsung, например. Интересно, как на это отреагируют покупатели.
Официально: Redmi K70 Extreme Edition выйдет в июле …
Компания Xiaomi объявила, что презентация смартфона Redmi K70 Extreme Edition состоится уже в этом месяце…
OnePlus Ace 3 Pro будет поддерживать 120 к/с в тяжелых играх…
Компания OnePlus продолжает знакомить пользователей с возможностями смартфона OnePlus Ace 3 Pro, официаль…
Samsung Galaxy A06 показали на рендерах…
Авторитетный информатор Onleaks поделился качественными изображениями бюджетного смартфона Samsung Galaxy…
Qualcomm представила процессор Snapdragon 6s Gen 3…
Сегодня компания Qualcomm тихо и без лишнего шума анонсировала свою новую доступную аппаратную платформу …
Характеристики Honor 200 Pro слили в сеть…
По информации сразу нескольких инсайдеров, китайская компания Honor представит модели смартфонов 200 и 20…
Oppo Reno12 Pro прошёл полную сертификацию перед продажей…
Совсем недавно, в начале этого месяца, компания Oppo анонсировала скорый релиз смартфона нового поколения…
Смартфон POCO F6 Deadpool Edition засветился на фото …
Инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал фотографии смартфона Poco F6 Deadpool Edition, который выйдет огран…
Huawei обошла Apple по продажам смартфонов во время крупной …
Судя по информации западных изданий, компания Apple продолжает активно терять потенциальных покупателей в…
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor