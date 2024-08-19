Honor Magic V3 представят в Европе 5 сентября

Несмотря на обещания компании Honor ускорить процесс запуска некоторых смартфонов на глобальный рынок, релиз складного гаджета Honor Magic V2 в Европе занял довольно много времени. Это огорчило многих пользователей, потому что смартфон на самом деле интересный и он предоставляет возможность отказаться от конкурентов в этом сегменте. Стоит напомнить, что этот смартфон был изначально представлен в конце июля 2023 года, но до Европы он добрался только в конце января 2024 года. А вот его преемник, судя по всему, появится на рынке гораздо быстрее. Суть в том, что компания Honor примет участие в выставке IFA 2024 и представит три ключевых устройства — Honor Magic V3, Honor MagicPad 2 с экраном 12,3 дюйма и новый Honor MagicBook Art 14 2024 года. Большая презентация намечена на 5 сентября, незадолго до официального открытия IFA 2024.

И Honor Magic V3, безусловно, является изюминкой этого мероприятия, так как устройство действительно поражает своей тонкостью, особенно для складного смартфона. При этом он оснащён мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ёмким аккумулятором на 5150 мАч (больше, чем у всех упомянутых флагманских моделей) и, что ещё важнее, продвинутой камерой на 50 Мп. Единственной проблемой данного смартфона, вероятно, будет выступать цена — скорее всего, производитель запросит 1800 евро за это устройство для рынка Европы, что заметно дороже флагмана от компании Samsung, например. Интересно, как на это отреагируют покупатели.