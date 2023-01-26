Honor Magic5 Lite будет стоить 390 евро

В сети появились качественные изображения и характеристики смартфона Honor Magic5 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, в Европе вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 390 евро.

Грядущей новинке приписывают наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 695, 6,67-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 800 кд/кв.м, подэкранного дактилоскопического сенсора, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 64 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеры на 16 Мп, модуля NFC, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, батареи на 5100 мАч, поддержки 40-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MagicUI 6.1.