Honor Magic8 Pro протестировали в Geekbench 6

Серия смартфонов Honor Magic8 должна дебютировать в период с октября по декабрь, и если верить слухам, презентация состоится в середине октября. Недавно в сеть уже слили результаты смартфона Magic8 Pro в бенчмарке AnTuTu, а теперь инсайдеры поделились данными из Geekbench. На тестах появился прототип с номером модели BKQ-AN90, который, по слухам, принадлежит именно Magic8 Pro. Как и ожидалось, смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, официально представленного всего неделю назад. Прототип был оснащён 16 гигабайтами оперативной памяти и запускал Android 16, что, вероятно, станет стандартом для финальной версии устройства. В Geekbench 6.4.0 смартфон показал результат в 3634 балла в однопоточных задачах и 10812 в многопоточных, что подтверждает высокий уровень производительности.

Honor уже официально подтвердила использование этого процессора, так что новостью это не стало, но сам факт появления прототипов в бенчмарках говорит о том, что до релиза серии Magic8 остаётся совсем немного времени. Кроме того, компания заявила, что смартфоны будут работать под управлением оболочки MagicOS 10 с глубокой интеграцией искусственного интеллекта, включая локальные ИИ-модели и агентские функции более чем в трёх тысячах сценариев и для сотни популярных приложений. Magic8 Pro также получит 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм и светосилой f/2.6. Звучит весьма интересно.
