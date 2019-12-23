Honor MagicBook Pro Starfish Blue в синем цвете

Крупные производители ноутбуков достаточно редко удивляют своих потенциальных покупателей, ведь они просто боятся экспериментировать. Сложно пробовать что-то новое, когда есть шанс ошибиться и потерять долю на рынке, верно? К счастью, есть на рынке и те производители, которые не боятся экспериментов. Ноутбук Honor MagicBook Pro Starfish Blue является ярким тому примером — цвет корпуса очень впечатляющий, плюс дизайн утонченный и начинка производительная. Для пользователей, которые хотят себе Windows, это идеальный вариант попробовать что-то новое и необычное за вполне разумные деньги. Пока что информации о стоимости продукта нет, так как производитель только официально анонсировал гаджет, но вскоре о нем расскажут больше интересного.