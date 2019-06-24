Honor MagicBook Pro на патенте

Крупные компании довольно часто делают патенты на устройства, которые, вероятно, никогда не попадут в релиз или попадут, но очень не скоро. С ноутбуком Honor MagicBook Pro и новым патентом компании Huawei ситуация аналогичная — ноутбук очень стильно выглядит, у него будет выдвижная камера и тонкие рамки вокруг экрана. Но, это все проект, тогда как на деле ситуация может быть совершенно иная, если производитель хочет получать прибыль. Дело в том, что сделать такой ноутбук будет очень тяжело и цена с такой конструкцией будет явно выше, чем у конкурентов с более классическим дизайном. Вот и получается, что Honor MagicBook Pro очень крут и стильно выглядит, но на самом деле у него есть проблема в плане стоимости. Хотели бы себе такой гаджет?